Enver Çevik fon soruşturmasında bir kez daha gözaltına alındı

Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, fon soruşturması kapsamında bir kez daha gözaltına alındı. Mal varlıkları ve finansal işlemlerine yönelik daha önce kaldırılan tedbir kararı yeniden devreye konulan Çevik, eylül ayında aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

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Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "fon" soruşturması kapsamında eylül ayında gözaltına alınan, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan ve malvarlıklarına tedbir uygulanan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik bir kez daha gözaltına alındı.

Enver Çevik, fon soruşturması kapsamında 23 Eylül günü gözaltına alınıp savcılık ifadesinin ardından aynı gün serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çevik, işlemleri için emniyete götürüldü.

BAKMADAN GEÇME TASARRUF ORTAĞIM Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı

Gözaltına alınan diğer şüpheliler eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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