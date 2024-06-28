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Erdoğan-Bahçeli̇ görüşmesinin perde arkası! Sinan Ateş davasında sonuna kadar gidilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan-Bahçeli̇ görüşmesinin perde arkası! Sinan Ateş davasında sonuna kadar gidilecek

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinde Sinan Ateş davasıyla ilgili kararlılık mesajı verdi.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - Yerel seçimlerden sonra hükûmet ile CHP arasında kurulan diyalog zemini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile diğer parti sözcülerinin Cumhur İttifakı’na yönelik ‘suçlayıcı’ açıklamaları sonrasında zarar görürken, muhalefetten gelen değerlendirmeler hem AK Parti’de hem de MHP’de tepki çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı son iki görüşmenin önemli başlıklarından birini siyasetteki normalleşme adımları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nı hedef alan sözleri iki lider arasında masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı’na ‘saldırıları sineye çekmeyeceklerini’ söylediği ifade edildi.

SONUNA KADAR GİDİLSİN 

Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yapılan tartışmalar da görüşmenin başlıklarından biri oldu. Bahçeli söz konusu olayın MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya” dediği, Bahçeli’nin de bu tespite destek vererek “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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