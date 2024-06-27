Erdoğan'dan CHP'ye: Muhalefet normalleşsin

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan “Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir” diyerek CHP’yi normalleşmeye çağırdı. “İktidar partisi ile ana muhalefet partisi arasında normalleşme, yumuşama olur ama siyasi ittifak olmaz. İttifak fıtrata aykırı” diyen Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı’nın da tek yürek, tek ruh, tek vücut olduğunu ifade etti

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetin gündemindeki “normalleşme” ile ilgili önemli mesajlar verdi. CHP lideri Özgür Özel’in, AK Parti ile MHP’yi “suç ortağı” olarak tanımlamasını da değerlendiren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Ana muhalefet ile iktidar partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz.

GÖZ YUMACAK DEĞİLİZ

Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. Nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar.

CHP’DE NEZAKET YOK

22 yıldır CHP’den nezaket görmedik. Siyasette yumuşama, muhataplarımızın ifadesiyle normalleşme çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır. Sıkılı yumrukları açacak olan muhalefettir.

Biz ülkemizin çıkarları için yapıcı davranmaya çalışırken CHP Genel Başkanı’nın siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz yakından izliyor.

İTTİFAKIMIZ DİMDİK AYAKTA

Gerek Sayın Devlet Bahçeli gerekse şahsım; yapılan saldırıları, fitne çabalarını, saldırıların arkasındaki aklı net biçimde görüyoruz. Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır, birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır.

NETANYAHU RUH HASTASI

Erdoğan: Lafa gelince özgürlük, insan hakları ve adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu gibi bir ruh hastasının esiri olmaları son derece vahimdir, zavallılıktır. Netanyahu’nun, batının da rızasıyla savaşı bölgeye yayma planları, açık söylüyorum, büyük bir felakete yol açacaktır.

Bu kanlı planlara karşı batıdan önce İslam âlemi ve Orta Doğu’daki kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Fakat İslam dünyasının, üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiğini üzülerek müşahede ediyoruz.

ÖZEL’DEN CEVAP GELDİ

Erdoğan’ın “normalleşme” sözleri üzerine CHP lideri Özgür Özel, “Normalleşelim, muhalefet etmeyin, diyorlarsa biz orada yokuz. Ama ‘yumruğunuzu yeniden sıkacak mısınız’ diyorlarsa biz orada da yokuz. El sıkışmaya, müzakereye de devam, mücadeleye de devam” açıklamasını yaptı.

CEVAP VERDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, yeni anayasa, Ankara emniyetinde yaşanan olaylar, Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP’ye yapılan algı operasyonları ve Meclis çalışmaları da gündeme geldi. İki liderin görüşmesi, uzun bir süredir kamuoyunu meşgul eden, “Cumhur İttifakı bitiyor mu?” söylentilerine karşı bir cevap niteliği de taşırken, ittifakın sağlam olduğu mesajı verildi.

EMRAH ÖZCAN ANKARA