Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti. Erdoğan aynı zamanda Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan, görüşmenin Özel ile görüşmenin ardından bir dizi temas gerçekleştirdi.
ERDOĞAN ÜNLÜ KALP CERRAHI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye dair kareler yayımlandı.
TÜRK METAL SENDİKASINA TAZİYE ZİYARETİ
Erdoğan aynı zamanda Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek 24 Şubat'ta hayatını kaybeden Onursal Başkanı Pevrul Kavlak için taziyelerini iletti. Kavlak uzun bir süre kanser tedavisi görmüştü. Erdoğan, Kavlak'ı tedavi sürecinde ziyaret etmişti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi