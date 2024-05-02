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Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mehmet Öz'ü kabul etti. Erdoğan aynı zamanda Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sona erdi. Erdoğan, görüşmenin Özel ile görüşmenin ardından bir dizi temas gerçekleştirdi.

ERDOĞAN ÜNLÜ KALP CERRAHI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ü AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmeye dair kareler yayımlandı.

Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü - 1. Resim

TÜRK METAL SENDİKASINA TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan aynı zamanda Türk Metal Sendikası'nı ziyaret ederek 24 Şubat'ta hayatını kaybeden  Onursal Başkanı Pevrul Kavlak için taziyelerini iletti. Kavlak uzun bir süre kanser tedavisi görmüştü. Erdoğan, Kavlak'ı tedavi sürecinde ziyaret etmişti.

Erdoğan, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz ile görüştü - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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