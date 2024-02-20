Türkiye-Arnavutluk 6 anlaşmaya imza attı! Erdoğan: "Ticarette hedef 2 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Erdoğan, "Ticaret hacmimiz 1 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 2 milyar dolar olarak belirledik.İimzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacak. 3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta hastanemizi inşa ettik, ilişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz." dedi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise "Erdoğan'ın fikirlerini dinlemek bizim için bir onur. Türkiye'nin bölgede vazgeçilmez bir aktör" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nda yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama imza töreninin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

TİCARETTE HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Yüksek İşbirliği konseyimizin ilk toplantısı münasebetiyle Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye-Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını idrak ettik. Çok yönlü işbirliğimiz 2021 yılında Ankara'da ilan ettiğimiz stratejik ortaklık temelinde gelişmeye devam ediyor. Bugün yaptığımız toplantıyla ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya kararlılığımızı teyit ettik.

Ticaret hacmimiz 1 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 2 milyar dolar olarak belirledik.

Türkiye 3.5 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla Arnavutluk'ta en büyük 5 yabancı yatırımcı arasında yer alıyor. 600'ü aşkın Türk firması 15 binden fazla Arnavutluk vatandaşına istihdam sağlayarak ülke ekonomisine destek sağlıyor. Karşılıklı yatırımlarımızı artırmak ve iş çevrelerimiz arasındaki bağlarımızı geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'un kalkındırılması için desteklerimiz sürecek. TİKA'nın Tiran koordinasyon ofisinin statüsüne ilişkin olarak az önce imzalanan anlaşma bu alandaki işbirliğimize güç katacak. 3 ay gibi rekor bir sürede Arnavutluk'ta hastanemizi inşa ettik, ilişkilerimizi zehirlemek için her yolu deneyen şer şebekesine fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye ve Arnavutluk Balkanların barış ve istikrarına katkı sağlayan iki NATO müttefikidir. Savunma sanayi ve askeri alanda iş birliğimizi derinleştirmek arzusundayız. Arnavutluk'un FETÖ ile mücadele konusunda da hassasiyetini biliyor bunu takdirle karşılıyoruz. Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz."

Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Arnavutluk Başbakanı Rama açıklamada bulundu. Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olduğu sürece Arnavutluk yalnız kalmayacaktır. Türk yatırımlarını her zaman Arnavutluk'ta bekliyoruz. Potansiyelimiz çok daha yüksek. Türkiye'nin Arnavutluk'ta 3.7 milyar Euroluk yatırımı var. Salgın döneminde Türkiye'nin desteğini gördük. Türkiye'nin Arnavutluk'ta inşa ettiği hastane çok önemli. Savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerimizi geliştireceğiz. Gazze'de yaşananlar için acımızı iletiyoruz. Ateşkes olmalı. Arap ülkelerinin Türkiye ile bir işbirliği yaparak, güvenlik açısından bir teminat sağlanmalı."

Rama, "Erdoğan'ın fikirlerini dinlemek bizim için bir onur. Türkiye'nin bölgede vazgeçilmez bir aktör" diyerek sözlerini tamamladı.

6 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü,

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya Ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya Ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların Ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı,

- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması,

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma,

- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı."

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