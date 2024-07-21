Erdoğan'dan Bulgaristan'a geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırına dayanan Bulgaristan'daki orman yangınlarına ilişkin mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum." dedi.

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Bulgaristan'da çıkan orman yangınlarına Türkiye sınırına dayanmış ve ekipler söndürme çalışmalarına destek vermişti. Bulgaristanlı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komşu ülkede çıkan yangınlara ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bulgaristanlı mevkidaşı Rumen Radev'in ülkesindeki yangınlarda Türkiye'nin verdiği destek için teşekkür mesajına ilişkin Erdoğan, "Kıymetli mevkidaşım, Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kıymetli mevkidaşım, orman yangınlarıyla mücadele hepimiz için insani bir sorumluluktur. Türkiye zor zamanlarda dostlarıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir. Sizlerin nezdinde Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi, selamlarımı iletiyorum."