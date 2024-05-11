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Erdoğan'dan Denizkurdu Tatbikatı'nda milli savunma mesajı: Her cephede kararlı mücadele içindeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan, Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı'nda milli savunma mesajı verdi. Tatbikata telefon bağlantısıyla katılarak "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yapan Erdoğan, "Her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-II/2024 Tatbikatı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirilen önemli tatbikata telefon bağlantısıyla katıldı. Ambargolar sayesinde milli savunma sanayinin geliştiğine dikkat çeken Erdoğan, "Her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TCG Anadolu'nun yanı sıra daha büyük uçak gemisini ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. 5. nesil uçağımız KAAN ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi. Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli,açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz. 

 Bölgemizde yaşanan son gelişmeler güçlü ordu güçlü Türkiye şiarımızın ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatmıştır.

Son 21 yıldır ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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