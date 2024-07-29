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Erdoğan'dan kritik görüşme! Türkiye'nin arabulucuğu sürüyor

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Erdoğan&#039;dan kritik görüşme! Türkiye&#039;nin arabulucuğu sürüyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin toprak bütünlüğü ile birliğine verdiği önemi belirtti.

ARABULUCULUK FAAİLETLERİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye’nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak süreceğini söyledi. 

Düzenleyen:  - Gündem
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