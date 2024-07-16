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Erdoğan: "Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz"

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Erdoğan: &quot;Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz&quot;
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Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhharem orucu iftar programına katıldı. Aşure Günü Programında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması" programına düzenlendi. Katılımcılarla beraber iftar yemeği öncesi dualar edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yer aldı. Erdoğan, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki Muharrem orucu iftarına katıldı - 3. Resim

KERBELA KATLİAMNI 14 ASIR SONRA DAHİ HÜZÜNLE HATIRLIYORUZ

Programda konuşan Erdoğan, "Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" dedi.
 
Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Hazreti Hüseyin Efendimizin ve 72 yoldaşının şehadetlerinin 1385. yıldönümünde Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muharrem ayı Müslümanlar için rahmet ve bereket ayıdır.

MUHARREM YÜREKLERİMİZİ KERBELA ÇÖLÜNE ÇEVİREN MATEM AYIDIR

Muharrem aynı zamanda yüreklerimizi Kerbela çölüne çeviren büyük bir matemin de ayıdır. Hicri 61 yılında yine bir 10 Muharrem gününde Kerbela'da yaşanan o katliamı 14 asır sonra bile hüzünle hatırlıyoruz.
Erdoğan: "Kerbela şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" - 2. Resim

EHLİ-BEYT MUHABBETİ KARDEŞLİĞİMİZİN AYNASIDIR

Kardeşlerim Resulü Ekrem Efendimiz torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i dünyadaki reyhan çiçeklerim diye severdi, onları öpüp koklamaya doyamaz adeta gözünden bile esirgerdi. 
Ehli- Beyt muhabbeti kardeşliğimizin aynasıdır."
 
Düzenleyen:  - Gündem
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