Erdoğan'dan Maltepe'de darbedilen teşkilat üyesine 'geçmiş olsun' telefonu

İstanbul Maltepe’de broşür dağıtan AK Partililer, CHP’lilerin saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca kendi doktorunu Şahin’in tedavisi için görevlendireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu. Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun." diyerek cevapladı.

VÜCUDUNDA MORARMALAR VAR

Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.

"SANA DOKTORUMU GÖNDEREYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler." ifadesini kullandı.

Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar." şeklinde karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin, 23 Mart'ta seçim çalışması yaptığı sırada darbedilmiş, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 4’ü CHP Maltepe teşkilat üyesi çıkmıştı. Zanlılar Şahin ile birlikte iki kadını da darp etmişti...