Erdoğan'dan Moskova saldırısı sonrası kritik karar! Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının arından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı.
Resmi Gazete'de Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından geldi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli geliri düşük ve cebinde enaz 6000 doları olmayan orta Asya ciplaklarina kapıyı kapayın. Ayrıca bu Suriyeliler buraya yerleseceklermi. Neden gönderiyorsunuz.bmemlekedin derdi yetmiyor mu?,'E y yöneticiler! Uyumayın.
yerinde bir karar hatta diğer ülkeler içinde düşünülsün