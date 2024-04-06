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Haberler > Gündem > Erdoğan'dan Moskova saldırısı sonrası kritik karar! Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı

Erdoğan'dan Moskova saldırısı sonrası kritik karar! Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;dan Moskova saldırısı sonrası kritik karar! Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının arından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı.

Resmi Gazete'de Tacikistan vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetinin kaldırıldığı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karar Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından geldi.

Erdoğan'dan Moskova saldırısı sonrası kritik karar! Tacikistan vatandaşları için vize muafiyeti kaldırıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ahmet top. 6 Nisan 2024 13:15

Milli geliri düşük ve cebinde enaz 6000 doları olmayan orta Asya ciplaklarina kapıyı kapayın. Ayrıca bu Suriyeliler buraya yerleseceklermi. Neden gönderiyorsunuz.bmemlekedin derdi yetmiyor mu?,'E y yöneticiler! Uyumayın.

AKM 6 Nisan 2024 06:28

yerinde bir karar hatta diğer ülkeler içinde düşünülsün

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