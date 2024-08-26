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Erdoğan'dan yardım istemişti! Pankart açan küçük kız tedavi edilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Erdoğan&#039;dan yardım istemişti! Pankart açan küçük kız tedavi edilecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mitingde 9 yaşındaki Ada Koçyiğit "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istemişti. Ada Koçyiğit'in İstanbul'da tedavi edileceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Bitlis'teki mitingde  kalabalık arasında küçük bir kız çocuğunun pankart açtığını görmüş, konuşmasını yarıda kesmişti. Erdoğan, ameliyatına yardım edilmesini isteyen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit için bakanlarına talimat vermişti. Ada Koçyiğit'in İstanbul'a tedavi göreceği öğrenildi.

"AMELİYATIMA DESTEK OL TAYYİP DEDE"

Bitlis'te dün yapılan "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde Ada Koçyiğit,  "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.  2018'de kafasını çarpması sonucu gözünde meydana gelen kayma nedeniyle denge bozukluğu yaşayan Koçyiğit'in tedavisi için Erdoğan bakanlara talimat verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sonrasında ailenin yanına giderek, kız çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Açılış töreninin ardından baba Koçyiğit, kızı Ada ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek verdiği destekten teşekkür etti.

İSTANBUL'DA TEDAVİ GÖRECEK

Maddi imkansızlar nedeniyle tedavisi yarıda kalan Ada Koçyiğit'in gelecek hafta İstanbul'daki Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilmesi kararlaştırıldı.

4. sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit, kendisine harçlık vererek bebek hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.
Tek isteğinin sağlığına kavuşmak olduğunu belirten Koçyiğit, "Bunun için pankart açarak Tayyip dededen yardım istedim. Tayyip dede de 'Sana yardımcı olacağız, gözlerinden ameliyat olmanı sağlayacağım' dedi. Ameliyat için İstanbul'a çağırdılar. Tayyip dede, 'İstanbul'da ameliyat olursan inşallah iyileşirsin' dedi." diye konuştu.

MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE TEDAVİSİ YARIDA KALDI

Baba Koçyiğit de 2018'de kafasının arkasını çarpması sonucu kızında göz kayması oluştuğunu, bunu fark ettikten sonra kızlarını Bitlis Devlet Hastanesine götürdüklerini söyledi.

Daha sonra kızını Batman'a oradan da İstanbul'daki bir hastaneye götürdüklerini anlatan Koçyiğit, şöyle konuştu:

"1,5 yıl süren tedavinin ardından göz kaymasından dolayı İstanbul'da ameliyat edildi. Maddi imkanımız iyi olmadığından 3 yıl belediye başkanımızın ve o dönemki valimizin sunduğu yardımlarla kontrole gidip geliyorduk. 2022 yılında tekrar gittik ve tekrar ameliyat yapılacağını söylediler. Mecburen kızımın sağlığı için gözlerinin ameliyat edilmesini istiyoruz. İşsizim ve ekonomik durumum iyi olmadığından pankart açmaya karar verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geldiğinde kızımla pankartı açtık. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanı'mız buna sessiz kalmadı. İlk önce doktoru, sonra Sağlık Bakanımız benimle iletişime geçti. Cumhurbaşkanı'mızın doktorunun sekreteri beni arayarak kızımın bilgilerini istedi. Bakanlık yetkilileri de İstanbul'daki hastaneden veya kızımın eski doktorundan randevu almak için benimle iletişime geçti. Bu aşamadan sonra raporlarımızı hazırlayacağız. İstanbul'daki hastanede kızım tedavi olacak."

Koçyiğit, desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olduklarını belirterek teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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