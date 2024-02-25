Erdoğan’dan yerli savunma vurgusu: "Güçlü olmak zorundayız"

Cumhurbaşkanı, son dönemde savunma alanında atılan adımların ülkemiz için önemine dikkat çekti. Erdoğan “KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı’ya, KIZILELMA’ya, ANKA’ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesi. Güçlü bir savunma ve ordu başka ülkeler için tercih olabilir ancak Türkiye için her alanda güçlü olmak bir mecburiyettir” ifadesini kullandı. Sakarya’da coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, muhalefeti eleştirdi: "Karşımızdaki ittifakın durumunu gördükçe milletin verilmiş sadakası varmış diyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitingine katıldı. “Nerede bir terörist varsa buluyoruz başını eziyoruz” diyen Erdoğan “Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bütün senaryoları yırtıp attık” ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren Erdoğan “İşi gücü bırakmış kendi içinde kavga ediyorlar” dedi. İşte Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkanlar:

NE YAPACAKLARI BELLİ DEĞİL

Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça, baş başa kavga ediyor. Dün Türkiye’yi yönetecek cumhurbaşkanı adayı diye karşımıza çıkardığı genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Onun yanında cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil.

Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıklar ve vahim iddialar izledi. Öyle bir hâldeler ki dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor.

Nerede bir terörist varsa buluyoruz başını eziyoruz. Arkalarında kimlerin olduğuna bakmadan son teröristi etkisiz hâle getirene kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.

SENARYOLARI YIRTTIK

Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla senaryoları yırtıp attık. İnsansız hava araçlarımızla, SİHA’larımızla, ‘Akıncı’larımızla bunları yok ettik. Şimdi de KAAN’ımızı çıkardık. KAAN’la beraber yine gökyüzü ile buluştuk. KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı’ya, KIZILELMA’ya, ANKA’ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir.

YAPACAĞIMIZ İŞ BELLİDİR

Türkiye ve Türk milleti olarak şayet bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak yapacağımız iş bellidir. Güçlü bir savunma sanayiine güçlü bir orduya sahip olmalıyız. Karada, denizde, havada sahip olacağız. Başka ülkeler için bunlar bir tercih olabilir ama Türkiye için her alanda güçlü olmak bir mecburiyettir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan tek şey bileğimizdir, kendi gücümüzdür, imkân ve kabiliyetlerimizdir. Diğer türlü bize bu coğrafyada nefes bile aldırmazlar. Bu gerçeği yakın çevremizdeki örnekleriyle acı bir şekilde görüyoruz.

SUSMAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na video mesaj gönderdi. Erdoğan “Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail’in katlettiği medya mensubu sayısı 100’ün üzerindedir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların duyurulması, İsrail’in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır” dedi.