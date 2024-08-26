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Erdoğan'ın imzasında "Gazi Başkomutan" mı yazıyor? Olay iddia için açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Erdoğan&#039;ın imzasında &quot;Gazi Başkomutan&quot; mı yazıyor? Olay iddia için açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrakta "Gazi Başkomutan" ifadesinin yer aldığı iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu görselin gerçek olmadığını ve FETÖ'cü hesaplar tarafından dolaşıma sokulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla paylaşılan görselin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"FETÖCÜLER DOLAŞIMA SOKTU"

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görsellerin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evraka ait olduğu iddiası doğru değildir. Söz konusu görselin FETÖ terör örgütünün propaganda hesapları aracılığıyla sosyal medyaya servis edildiği ve geçtiğimiz yıllarda da dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Erdoğan'ın imzasında

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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