Eren Bülbül şehadetinin 7'nci yılında kabri başında anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Eren Bülbül, ölümünün 7'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün 7'nci yılında mezarı başında anıldı.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Mezarı başındaki anma programına annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sg. Binbaşı Aytaç Bayırlı ve vatandaşlar katıldı.

Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla, Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül'ün mezarı başında dua edildi, mezarına çiçekler bırakıldı, Kuran-ı Kerim okundu.

"EREN BÜLBÜL'ÜMÜZ HALA 15 YAŞINDA"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 'biz bir ölür bin diriliriz' diye sözlerine başlayarak, "Bu şekilde olan ölüm bizim için bayramdır. Bu bir yok olma değil, var olmanın bir başlangıcıdır. Biz bunu böyle biliyor, böyle inanıyor ve bizden sonrakilere de böyle aktarıyoruz. Bugünün hatırasında iki tane şehidimiz ile baş başayız. Ferhat Gedik şehidimize de, ailesine, bu vesileyle silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Eren Bülbül'ümüz hala 15 yaşında. O artık cennete uçan bir melek. Bizi üzen onun yokluğu. Ailesini üzen onun fiziken yokluğu ancak biz inanıyoruz ki birlikteyiz. O da burada, bizimle" diye konuştu.

Yıldırım terörün acımasız, vicdansız, hukuksuz pek çok yönünün görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"15 yaşındaki bir çocuğa silah sıkacak kadar gözü dönmüş caniler, daha sonra onu korumak için Ferhat Gedik astsubayımızın üstüne kapanmasıyla ona onlarca mermi sıkmak gibi bir vicdansızlığı da devam ettiriyorlar. Kendileri alındı. Onlara hak ettikleri zaten verildi ama biz bugünün hatırasında iki tane şehidimizle baş başayız."

"7 DEĞİL 77 YIL GİBİ"

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül acısının dinmediğini dile getirerek, "Evladımın bugün 7. ölüm yıl dönümü, benim için 77. yıl dönümü gibi. Bu kadar insanımız buraya geldiler, bu gurur verici. Bu gurur benim içimde bir ömür boyu gidecek ama acım da büyük. Benim bugün en acı günüm. Konuşacak gücüm yok. Buraya gelenlerden Allah razı olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vali Yıldırım ile anne Ayşe Bülbül, Eren Bülbül'ün mezarına karanfil bıraktı.