'Erkek ol' sözü hakaret mi? Yargıtay kararı açıkladı

Tartıştığı kamu görevlisine 'erkek ol' ve 'yürekli ol' diyen kişiye 'hakaret' suçundan verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından kanuna aykırı bulunarak bozuldu. Kararda, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ifade edildi.

Mersin'de yaşayan bir kişi, tartıştığı zabıta amirine "Benim bir elemanıma bir şey olursa tek muhatabım sensin, erkek ol erkek, görevini yap" diye mesaj attı, internetten de "Makamın hakkını veremiyorsan yapacak yürekli birine bırak, yürekli ol" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımların ardından yapılan şikayet üzerine, söz konusu ifadelerin sahibi hakkında 'hakaret' suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamayı yapan Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca sanığa 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verdi. Sanık, yerel mahkeme kararına itiraz etti.

İtirazın ardından harekete geçen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, sanığın kullandığı ifadelerin 'hakaret' olmadığı gerekçesiyle hakkındaki mahkumiyet hükmünü bozdu.

"HAKARET SUÇUNUN UNSURLARI OLUŞMUYOR"

Dairenin kararında, hakaret suçlamasına ilişkin korunan hukuki değerlerin 'kişilerin onur, şeref ve saygınlığı' olduğu bildirildi.

Sanığın, şikayetçiye yönelik kullandığı sözlerin 'onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmadığı' aktarılan kararda, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

Kararda şu ifade yer aldı: "Sanığın kullandığı sözler rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi nedeniyle hüküm hukuka aykırı bulunmuştur."