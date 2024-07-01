Erkekleri kandırdı, işlemediği suç kalmadı! Evlenme vaadiyle...

Kayseri'de bir kadın, erkeklerin başına dert oldu. 59 yaşındaki kadın, birçok kişiyi evlenme vaadiyle ağına düşürerek dolandırdı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Birlikte çalıştığı ortağı da operasyonla yakalandı.

Kayseri Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Şahıs, 59 yaşındaki N.K'nin, kendisini evlenme vaadiyle kandırıp 30 bin TL değerinde altın ve 1.000 dolar aldırdığını söyledi.

ORTAĞI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İhbar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kadının, 'nitelikli dolandırıcılık/dolandırıcılık', 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından 3 kaydı bulunan F.Ö. (33) ile ortak çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine F.Ö. de yakalandı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Zanlıların sorgusu devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek" ifadeleri yer aldı.