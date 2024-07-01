Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erkekleri kandırdı, işlemediği suç kalmadı! Evlenme vaadiyle...

Erkekleri kandırdı, işlemediği suç kalmadı! Evlenme vaadiyle...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolandırıcılık, Hırsızlık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de bir kadın, erkeklerin başına dert oldu. 59 yaşındaki kadın, birçok kişiyi evlenme vaadiyle ağına düşürerek dolandırdı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Birlikte çalıştığı ortağı da operasyonla yakalandı.

Kayseri Kocasinan ilçesinde bir vatandaş, sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Şahıs, 59 yaşındaki N.K'nin, kendisini evlenme vaadiyle kandırıp 30 bin TL değerinde altın ve 1.000 dolar aldırdığını söyledi.

ORTAĞI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İhbar sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik güçleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Kadının, 'nitelikli dolandırıcılık/dolandırıcılık', 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'fuhşa teşvik' suçlarından 3 kaydı bulunan F.Ö. (33) ile ortak çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine F.Ö. de yakalandı. 

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Zanlıların sorgusu devam ederken İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arka Sokaklar’dan ayrılan Orhan Oğuz sessizliğini bozdu: Diziyi ben bırakmadımEşi tarafından korkunç şekilde öldürülmüştü: Yüsra'nın Bergen paylaşımı yürek sızlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Babasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu! Cezası belli oldu - GündemBabasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştuİzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven çöktü - Gündemİzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven çöktüGölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş'ın eşi kaza geçirdi! Yeğeni hayatını kaybetti - GündemBelediye başkanının acı günü!Eşi tarafından korkunç şekilde öldürülmüştü: Yüsra'nın Bergen paylaşımı yürek sızlattı - GündemYüsra'nın Bergen paylaşımı yürek sızlattıMarmaris yangınıyla ilgili 3 gözaltı - GündemMarmaris yangınıyla ilgili 3 gözaltı"Yeniden görüşebiliriz" demişti! Erdoğan-Esad teması için gözler Astana zirvesine çevrildi - GündemKritik temas ne zaman? Gözler Astana seyahatinde
Sonraki Haber Yükleniyor...