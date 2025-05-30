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Erken tahliye rafa kalktı! Mahkûmlara bayram müjdesi çıkmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erken tahliye rafa kalktı! Mahkûmlara bayram müjdesi çıkmadı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlardan ceza alanların 3 yıl erken tahliyesini içeren düzenleme AK Parti’nin hazırladığı infaz paketinde yer almadı.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - AK Parti, taciz, tecavüz, uyuşturucu ve FETÖ gibi terör suçlularının da üç yıl erken tahliyeyi öngören yeni infaz düzenlemesinden faydalanmasını önleyecek formül netleşmediği için teklifi gündemden çıkardı. AK Parti’de üç gündür süren toplantılardan sonra ilk etapta 50 bin, sonraki aşamalarda ise sayının 100 bini aşabileceği belirtilen üç yıl erken tahliye düzenlemesinin 1 Ekim’de başlayacak Meclis’in yeni yasama yılında ele alınmasına karar verildi. Ayrıca düzenlemenin rafa kaldırıldığı MHP ve DEM Parti’ye de iletildi. AK Parti kaynakları, Meclis’in yeni döneminde söz konusu düzenleme ile kapsamlı bir etki analizi yapılarak tekrar gündeme getirilebileceğini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu düzenlemenin infaz paketinde neden yer almadığına yönelik sorular üzerine “Kalıcı olarak İnfaz Kanunu’nun daha da sadeleştirilmesi, oranların da belirli hâle gelmesi noktasında, bizim daha köklü bir infaz düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmamız devam ediyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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