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Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Askerleri, Kelbecer, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından yapılan anlaşma bir kez daha ihlal edildi. Ermenistan, verdiği sözleri tutmayarak Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan'ın bozguna uğrattığı Ermenistan, kaçış için Rusya ve Türkiye öncülüğünde oturduğu masada ateşkes imzalamıştı. Aradan geçen aylarda zaman zaman ateşkesi ihlal eden Ermenistan, yine aynı hatayı yaptı.

SÖZLERİNİ TUTMADI ATEŞKESİ DELDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.10’da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılım verdiğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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