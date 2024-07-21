Ermenistan ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2024 10:02 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 10:12 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmasının ardından yapılan anlaşma bir kez daha ihlal edildi. Ermenistan, verdiği sözleri tutmayarak Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.