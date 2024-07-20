Aliyev, Ermenistan ile yapılacak Barış anlaşmasında gelinen noktayı açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Küresel Medya Forumu'nun açılışını yaparak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ermenistan'la gerçekleştirilecek Barış anlaşmasına değinen Aliyev, "Yüzde 90'ı üzerinde mutabakat sağlandı" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Küresel Medya Forumu'nun açılışında konuştu.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde gelinen son durumu da değerlendiren Aliyev'in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

TRUMP-BİDEN YARIŞINA VURGU

"Dünya için de büyük önem taşıyor. ABD başkanının verdiği kararlardan bazı ülkelerin kaderi etkileniyor.

Trump'ın seçim kampanyasında seslendirdiği düşüncelerden biri de savaşların olmaması yönündedir. Bu söylem saygıyı hak ediyor.

"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZDE ÇÖZÜLEMEYECEK KONU YOK"

Rusya ile ilişkilerimizde çözülemeyecek bir konu yok. Sık sık yüksek düzeyli görüşmeler yapıyoruz. Yıl sonuna doğru yine görüşeceğiz. Gündemimiz çok geniş.

Şu an çok yönlü ilişkiler ön planda. İkili ilişkilerde neredeyse tüm konuları çözmüş bulunuyoruz. Çok yönlü iş birliğinde ise Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru ön plandadır. Bu koridor, yeni jeopolitik durum nedeniyle Rus tedarikçiler için daha önemli hale gelmiştir.

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2. KARABAĞ ZAFERİ'Nİ DEĞERLENDİRDİ

İşgali, verdiğimiz kurbanları ve zaferi unutmayacağız fakat bu konulara takılıp kalmayacağız. Herkes diyor ki 'barış içerisinde bir Güney Kafkasya istiyoruz'.

Bu, kadeh kaldırıldığında güzel sözlerdir. Fakat reel jeopolitikte bu böyle değildir. Ermenistan ve Gürcistan'da yeni dış politika şekillendiği bir dönemde biz bunu derinden analiz etmeliyiz.

ERMENİSTAN'LA BARIŞ SAĞLANIYOR

Barış anlaşması metninin yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde mutabakat sağlandı. Ermenistan ve Azerbaycan birlikte AGİT'e Minsk Grubunun feshi için başvuruda bulunmalıdır. Minsk Grubu artık işlevsizdir.

Eş başkanlar ABD ile Rusya ihtilaf halinde. Fransa'nın ise biz istemeden bu bölgede olması imkansızdır. Minsk Grubunun var olmasının bir anlamı yok. Diğer taraftan Ermenistan'ın anayasası değişmelidir.

FİLİSTİN'E DESTEK SÖZLERİ

Biz uzun yıllar Filistin'i ekonomik ve siyasi olarak destekledik. Her zaman Filistin'in bağımsızlığını destekledik. İki devletli çözümden yanayız.

Filistin devleti kurulmalı ve Doğu Kudüs bu devletin başkenti olmalıdır. Davet edilirsek arabulucu olarak katkı verebiliriz. Fakat Arap Birliği daha etkin olmalıdır.

"RUS GAZI SATMIYORUZ"

Biz Rusya gazını satmıyoruz. Bu tamamen yalandır. Evet biz 1 milyar metreküplük doğal gaz anlaşması imzalamıştık. O zaman Rus gazının fiyatı daha münasipti. Bu tamamen ticari bir anlaşmaydı.

Biz yılda 25 milyar metreküp gaz ihraç ediyoruz. Azerbaycan'ın Rus gazının ihracatçısı gibi sunulması tamamen yalan haberdir.