Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji uzmanı 40 dereceyi işaret etti: İdari izin verilmeli

Meteoroloji uzmanı 40 dereceyi işaret etti: İdari izin verilmeli

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Meteoroloji uzmanı 40 dereceyi işaret etti: İdari izin verilmeli
Türkiye, Sıcaklık, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri

Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından yurt içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklıklarının haftaya da 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli" açıklamasında bulundu.

Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor. Çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ve yoğun mele birlikte vatandaşlar baygınlık geçirecek hale geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, uzman isimden gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

"İDARİ İZİN VERİLMELİ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarının 50 derecenin üzerinde olacağı tahmininde bulunarak, şunları söyledi:

"40 C civarında olacak olan Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli"

Meteoroloji uzmanından şok açılama: İdari izin verilmeli - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Di Maria'nın yeni takımı belli oldu! Resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sıcaklık 40°C'yi aştı! Tatilcilerin gözdesi Bodrum'da asfalt eridi - GündemTatilcilerin gözdesi Bodrum'da asfalt eridi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Bir kişi köprüden atlamaya çalıştı - Gündem15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar!İstanbul'da kamyon devrildi! Hurdalar akan trafikte tehlike saçtı - Gündemİstanbul'da kamyon devrildi! Hurdalar akan trafikte tehlike saçtıÇocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi - GündemÇocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdiAkdeniz'de korkutan deprem! Beşik gibi sallanıyor... AFAD'dan ilk veriler geldi - GündemAkdeniz'de korkutan deprem50. yıla özel 50 gemi, Türk donanması KKTC'de! Kıbrıs Barış Harekatı ihtişamla kutlandı - Gündem50. yıla özel 50 gemi, Türk donanması KKTC'de!
Sonraki Haber Yükleniyor...