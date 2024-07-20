Meteoroloji uzmanı 40 dereceyi işaret etti: İdari izin verilmeli
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Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından yurt içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklıklarının haftaya da 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli" açıklamasında bulundu.
Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor. Çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması ve yoğun mele birlikte vatandaşlar baygınlık geçirecek hale geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtirken, uzman isimden gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.
"İDARİ İZİN VERİLMELİ"
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden önümüzdeki hafta da hava sıcaklıklarının 50 derecenin üzerinde olacağı tahmininde bulunarak, şunları söyledi:
"40 C civarında olacak olan Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli"