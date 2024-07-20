Meteoroloji uzmanı 40 dereceyi işaret etti: İdari izin verilmeli

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 20 Temmuz 2024 21:21 - Güncelleme: 20 Temmuz 2024 21:32 - Güncelleme:

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Meteoroloji'nin tahminlerinin ardından yurt içinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Meteoroloji Uzmanı Mikdat Kadıoğlu, hava sıcaklıklarının haftaya da 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirterek, "Edirne, İzmir, Aydın, Manisa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerde idari izin verilmeli, Dışarıda çalışma saatleri 10:00-16:00 öncesi ve sonrasına çekilmeli" açıklamasında bulundu.