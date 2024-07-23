Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ermenistan sınırında silah sesleri: Belediye başkanı 'takip ediliyorum' deyip kurşun yağdırdı

Ermenistan sınırında silah sesleri: Belediye başkanı 'takip ediliyorum' deyip kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftliğinin üzerinde uçan drone'a ateş etti. Kendisinin takip edildiğini düşünen Güzelkaya'nın silahı getiren şahsa "Allahsız çabuk ol" demesi ise izleyenleri güldürdü. 

Iğdır'ın Aralık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'nın Ermenistan sınırındaki çiftliğinde silah sesleri yükseldi. 

Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti.

TÜFEK İSTEDİ, TETİĞİ ÇEKTİ

Kendisini takip edildiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı. Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı.

GÜLDÜREN DİYALOG

Drone’nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken “Allahsız çabuk ol” demesi vatandaşlar arasında çeşitli espirilere neden oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Başakşehir-La Fiorita maçının hakemi Milos Boskovic olduDct Trading halka arzı katılım endeksine uygun olarak DCTTR hisse koduyla satışa çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı - GündemAK Parti MKYK başladıŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulundu - GündemŞanlıurfa'da kaybolan kadının cesedi sulama kanalında bulunduBodrum'da feci olay! 1 yaşındaki bebek boğularak can verdi - Gündem1 yaşındaki bebek boğularak can verdiMersin'deki skandal görüntüler! Bakan Yerlikaya: 11 şüphelinin kimliği tespit edildi - GündemTerör sevicilere ters kelepçe!İstanbullu kuaförlerden 'pazar' tepkisi: Hem bizi hem düğünü olanları mağdur ediyorsunuz - Gündemİstanbullu kuaförlerden 'pazar tatili' tepkisiAvcılar'da halk plajında çocuğa istismarda 1 tutuklama - GündemAvcılar'da halk plajında çocuğa istismarda 1 tutuklama
Sonraki Haber Yükleniyor...