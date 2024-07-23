Ermenistan sınırında silah sesleri: Belediye başkanı 'takip ediliyorum' deyip kurşun yağdırdı

Iğdır'da Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, çiftliğinin üzerinde uçan drone'a ateş etti. Kendisinin takip edildiğini düşünen Güzelkaya'nın silahı getiren şahsa "Allahsız çabuk ol" demesi ise izleyenleri güldürdü.

Iğdır'ın Aralık ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya'nın Ermenistan sınırındaki çiftliğinde silah sesleri yükseldi.

Güzelkaya, çiftlikte bulunduğu sırada çiftlik üzerinde uçan bir drone fark etti.

İlgili Haberler Afyonlu muhtar mikrofonu eline alıp köylüye saydırdı: Bıktım sizden

TÜFEK İSTEDİ, TETİĞİ ÇEKTİ

Kendisini takip edildiğinden şüphelenen başkan, çiftlikte bulunan başka birinden tüfeği istedi. Daha sonra tüfek ile drone'a ateş açtı. Drone ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı.

GÜLDÜREN DİYALOG

Drone’nin güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken “Allahsız çabuk ol” demesi vatandaşlar arasında çeşitli espirilere neden oldu.