Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan! Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sağanak ve dolu yağışının etkili olması sebebiyle Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Trafik kazasına sebep olan olay sonrası yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Son günlerde yurt genelinde etkili yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da toprak kayması yaşandı.
HEYELAN NEDENİYLE ARAÇ YOLDAN ÇIKTI
Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.
ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu. İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı