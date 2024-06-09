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Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan! Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sağanak ve dolu yağışının etkili olması sebebiyle Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Trafik kazasına sebep olan olay sonrası yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Son günlerde yurt genelinde etkili yağışlar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji’nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da toprak kayması yaşandı.

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan! Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı - 1. Resim

HEYELAN NEDENİYLE ARAÇ YOLDAN ÇIKTI

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas kara yolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Süreyya Aladağ (32) hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan! Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı - 2. Resim

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu. İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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