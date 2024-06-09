Erzincan-Sivas kara yolunda heyelan! Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Haziran 2024 15:57 - Güncelleme: 9 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme:

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Sağanak ve dolu yağışının etkili olması sebebiyle Sakaltutan mevkisinde heyelan meydana geldi. Trafik kazasına sebep olan olay sonrası yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi.