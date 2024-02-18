Elazığ İliç'teki maden kapatılacak mı? Bakan Bayraktar açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Erzincan'ın İliç ilçesinde, maden kazasının olduğu bölgede açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "2 bin 700'ü aşmış insan gücümüz var, 800 araç sahada çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar ise maden ocağının kapatılmasına ilişkin "Çevre izin belgesi yenilenene kadar, şayet yenilenecekse, herhangi bir çalışma söz konusu olamaz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili son durumu paylaştı.



Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"2700 İNSAN GÜCÜ, 800 ARAÇLA SAHADA"

"Alanda 35 milyon metreküp toprak var. 500'ün üzerinde profesyonel ekibimiz var. 2 bin 700'ü aşmış insan gücümüz var. 800 araç sahada çalışıyor. Anbean arkadaşlarımız, bilim insanlarımızın yol gösterişiyle hepimizin bir amacı var bu işi en kısa sürede tamamlamak. İnsan kaynağıyla ilgili ihtiyacımız doğuyorsa bunu en kısa sürede tamamlıyoruz.

9 canımız bu toprağın altında. Yakınlarımızı ziyaret ettik. Onlar da zaman zaman buraya geliyorlar. Onların sabırları için minnettarız.

Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki süreci takip ediyor.

(Yeni gözaltılar olacak mı?) Değerli Bakanımız (Yılmaz Tunç) takipte. İhmal-kusur varsa hak, adalet tecelli edecek. Sürecin yargıya intikal ettiği andan itibaren açıklama yapmak uygun değil. Nasıl karar alınması gerekiyorsa hepimiz izleyeceğiz."

"ÇEVRE İZİN BELGESİ YENİLENENE KADAR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da şu bilgileri paylaştı:

"Sahadayız... Hadisenin ne kadar büyük boyutta olduğunu görmüş oluyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir kütle var. 3 ayrı noktaya aktığını görüyoruz.

Sağlığa zarar verecek bir şey yok. Toprağın taşınacağı nokta şu an tahliye ediliyor. DSİ suyu farklı alanlara yönlendiriyor.

Bu çalışmalar devam ediyor. Çok ciddi anlamda çevreyle ilgili alınması gereken tedbirler vardı. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Kontrollerimiz eş zamanlı, eş güdümlü şekilde devam ediyor.

Bu madenin çalışması için gerekli izinler, müsaadeler, çalışma izni, faaliyet izni, çevre izin belgesi üzerinden olur. Çevre izin belgesi olmayan herhangi bir madenin çalışması söz konusu değildir. O belge yenilenene kadar, şayet yenilenecekse, herhangi bir çalışma söz konusu olamaz."