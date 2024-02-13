Mustafa Sarıgül'den Gürsel Tekin'e çağrı: "Kararını gözden geçirmeli"

CHP, Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in istifasının ardından TGRT Haber'de çağrı yaptı. Sarıgül, "Gürsel Tekin bu kararını gözden geçirmelidir." dedi.

Türkiye bugün Erzincan'dan gelecek haberlere kilitlendi... Erzincan'da yaşanan heyelan sonucunda 9 maden işçisi toprak altında kaldı. Maden işçilerinin kurtarılması için bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Memleketi Erzincan'da yaşanan felaket sonrasında CHP'li vekil Mustafa Sarıgül, TGRT Haber canlı yayınına bağlandı. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgül, aynı zamanda Gürsel Tekin'in CHP'den istifasına ilişkin açıklama yaptı. Gürsel Tekin'e çağrı yapan Sarıgül, "Kararını gözden geçirmeli" dedi.

GÜRSEL TEKİN KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, Gürsel Tekin'in istifasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamaya ilişkin konuştu. Sarıgül, "Gürsel Tekin, çok değerli bir siyaset adamıdır. Zaman zaman kendisiyle karşı karşıya gelmişizdir, farklı görüşlerimiz olmuştur. Ama CHP için bir değerdir. Gürsel Tekin bu kararını gözden geçirmelidir. CHP yetkilileri de Gürsel Tekin'i kararından vaz geçirmek için her türlü çabayı sarf etmelidir." diye konuştu.

Sarıgül, eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen'in "Türkiye'nin yeni beka meselesi İmamoğlu'dur" sözlerine yönelik soruya ise cevap vermedi.

DEVLET CANHIRAŞ ÇALIŞIYOR

Sarıgül, memleketi Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda burası Iliç, benim doğduğum ilçe. Gerçekten de şuanda arama kurtarma ekipleri, bütün devletimizin birimleri, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 9 tane canımıza ulaşmak için bütün ekipler canhıraş bir şekilde çalışma yapıyor. Felaketin boyutları oldukça büyük. Şu anda yaramız, üzüntümüz çok büyük. Bir yakınınızın göçük altında olduğunu düşünün. Şu anda bu duygular içindeyiz. Son derece üzgünüm. Buradaki ekiplerin nasıl çalışma yaptığını görüyoruz."

SARIGÜL: 'BU TOPRAK BENİM CANLARIMI VERSİN'

Toprak kaymasının ardından bölgeye giden CHP heyetinde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölgeden bir video paylaştı. Sarıgül, sesi titreyerek "Bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

Sarıgül videosunda şunları ifade etti:

"Olay yerindeyim. Allah'ım, Yarabbim... İnşallah bu toprak benim canlarımı versin. Şu anda olay yerindeyim. Burada neler çektiğimizi bilemezsiniz. Allah'ım bugünleri bir daha göstermesin. İnşallah göçük altındaki canlara bir önce ulaşırız."

Öte yandan Erzincan'ın İliç ilçesinde 667 madencinin çalıştığı altın madeninin bulunduğu geniş alanda yaşanan heyelanda 9 madenci toprak altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan için seferberlik talimatı verirken, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.