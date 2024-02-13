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    • Erzincan'daki heyelanda 'fay' detayı... Çevredekiler deprem sandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erzincan&#039;daki heyelanda &#039;fay&#039; detayı... Çevredekiler deprem sandı
    Toprak Kayması, Erzincan, Maden Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Erzincan'da yaşanan heyelanda 9 madenci toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaşanan olayda 'fay' detayı dikkat çekti. Çevredeki vatandaşlar olay anında deprem olduğunu zannederken, Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, heyelan bölgesinde etkin bir fay olduğunu belirterek, "Biz depremden korkuyorduk, kendi kendine heyelan oldu. Bir de deprem olsa düşünün." dedi.

    Türkiye Erzincan'da yaşanan toprak kaymasına kilitlendi... Erzincan'ın İliç ilçesinde 667 madencinin çalıştığı altın madeninin bulunduğu geniş alanda yaşanan heyelanda 9 madenci toprak altında kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan için seferberlik talimatı verirken, AFAD, UMKE ve 112 ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

    HEYELAN BÖLGESİNDE FAY DETAYI

    Heyelanın neden yaşandığına dair Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, olayın hemen ardından dikkat çeken açıklamada bulundu. Bölgede aktif fay hattına dikkat çeken Pampal, "Bir de deprem olsa düşünün" dedi.

    Erzincan'daki heyelanda 'fay' detayı... Çevredekiler deprem sandı

    Habertürk'e konuşan Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal şu ifadeleri kullandı:

    "Beklenmedik bir şey değil. Dünyanın en aktif faylarında biri burada, bunun üzerinde. Sürekli 7'nin üzerinde depremler üreten bir fay bu Kuzey Anadolu Fayı.

    Sürekli kırıldı kırılacak diye bekliyoruz. Biz depremden korkuyorduk, kendi kendine heyelan oldu. Bir de deprem olsa düşünün."

    Erzincan'daki heyelanda 'fay' detayı... Çevredekiler deprem sandı

    ÇEVREDEKİLER DEPREM ZANNETTİ

    İki ayrı bölgede aynı anda yaşanan toprak kayması çevredeki vatandaşları ürküttü. İliç ilçesinde yaşayan birçok vatandaş, heyelan sırasında deprem olduğu hissine kapıldığı öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Toprak KaymasıErzincanMaden Kazası
    Haberler > Gündem > Erzincan'daki heyelanda 'fay' detayı... Çevredekiler deprem sandı
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