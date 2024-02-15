Erzincan'daki maden faciasında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi

Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kayboldu. İşçilerin bulunması için çalışmalar sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖZALTI SAYISI 8 OLDU

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı. Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi. Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

TOPRAK ALTINDA KALAN 9 İŞÇİ ARANIYOR

Heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçi içinse ekipler seferber olmuş durumda. 3 işçinin otomobilde, 1 işçinin kamyonda, 5 işçinin ise konteynerde olduğu tespit edildi.

İçişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının yetkililerinin sahayı koordine etmek için Afet Acil Durum Merkezi'nde çalışmalar yürüttüğünü anlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şu an itibarıyla bölgede AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli, diğer görevlilerle 1708 personel görev yapıyor. Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ile çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

BAKAN YERLİKAYA: 9-10 MİLYON METREKÜP TOPRAKTAN BAHSEDİYORUZ

Yerlikaya, insan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacın bulunmadığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Aradığımız işçilerle ilgili bir detayı paylaşmak istiyorum. Yapılan tüm değerlendirmelerde, aradığımız arkadaşlardan 5'inin konteyner, 3'ünün araç içerisinde ve aynı bölgede yer aldığı, diğer şoförümüzün de kamyon içerisinde farklı bölgede olduğu değerlendiriliyor. Buraya dikkati çekmek istiyorum. Biliyorsunuz 100 dönüme yayılmış 9-10 milyon metreküp toprak kaymasından bahsediyoruz."