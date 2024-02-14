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    • Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    İliç, Maden, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erzincan İliç'teki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçiye ulaşılamıyor. Bölgede çalışmalar sürerken ortaya çıkan görüntülerde, kamyonların toprak yığınından kıl payı kurtulduğu görüldü.

    Dün saat 14.00 sularında Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. 

    BAKAN YERLİKAYA: 9 İŞÇİDEN HABER YOK

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçinin 9’undan haber alınamadığını söyledi. Yerlikaya, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini belirterek, Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

    İSİMLERİ BELLİ OLDU

    Kayıp işçilerden 6'sının isimleri ise; Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olarak bildirildi.

    Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş

    YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda toprak kaymasının olduğu anlarda yolda ilerleyen kamyonların son anda yığının altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

    Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş

    827 PERSONEL GÖREV BAŞINDA

    Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti: "An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu."

    Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini söyledi. Soruşturma kapsamında da aralarında saha sorumlusunun da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İliçMaden
    Haberler > Gündem > Erzincan'daki toprak kaymasının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kamyonlar kıl payı kurtulmuş
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