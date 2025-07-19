Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erzurum'un acı günü! Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna böyle uğurlandı

Erzurum'un acı günü! Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna böyle uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;un acı günü! Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna böyle uğurlandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ETÜ'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rektörlük binası önünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, akademisyenler ve idari personelin yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, önceki dönem Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan, Rektörler, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Arvas, yakınları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KURUMU ERZURUM'A KAZANDIRMIŞTIR"

Törende konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kurucu Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın vefatından ötürü büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Muammer hocamızla uzun yıllar beraber çalışma fırsatımız oldu.

Muammer Yaylalı denildiğinde benim aklıma iki şey geliyor. Bunlardan ilki prensipli, kararlı, ilkeli duruşudur. İstişareye çok açıktı, kararları birlikte alırdık, gerektiğinde ise uzun süren tartışmalar yapardık.

İkinci husus ise Şair Erdem Bayazıt'ın dediği gibi "Müslüman yürekler bilirim daha kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet" ifadesinde olduğu gibi sevdiklerine gönlünün umman gibi olması, işini aksatan, kendi menfaatini önceleyen insanlara karşı ise oldukça sert duruş sergilemesidir. Dolayısıyla işini iyi yapan insanlar her daim hocanın başının tacı olmuştur.

Takdir edersiniz ki; bir kurumu sıfırdan inşa etmek kolay bir iş değildir. Hocamız 4000 dönümlük büyük bir arazide sadece yükselen binalar değil eğitim-öğretimiyle, araştırma geliştirme süreçleriyle, topluma katkılarıyla çok önemli bir kurumu Erzurum'a kazandırmıştır.

Muammer Hocamızın kurucu Rektör olması hasebiyle buradaki emeğini sözlerle ifade etmek kolay değil. Onun bıraktığı emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hocamıza vefa gösteren siz kıymetli dostlarına tekrar teşekkür ediyorum" 

Erzurum'un acı günü! Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna böyle uğurlandı - 1. Resim

Törende duygu ve düşüncelerini ifade eden önceki dönem Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İrfan Aslan, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Arvas ve öğrencileri Yaylalı'nın akademiye ve şehre kattığı değerleri dile getirerek, rahmet ve şükranla yad ettiler.

Erzurum'un acı günü! Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı son yolculuğuna böyle uğurlandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gram altın coştukça coştu, kuyumcular az bilinen gerçeği açıkladı: Alan değil satan çok!YKS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji'den il il hafta sonu uyarısı! Plan yapanlar dikkat - GündemMeteoroloji'den il il sağanak uyarısıÜnlü ressam Ahmet Güneştekin İBB soruşturmasında ifade verdi: 6 milyon euroluk tarihi binayı nasıl aldı? - Gündem6 milyon euroluk tarihi binayı nasıl aldı?72 ilde zehir tacirlerine büyük darbe! 1 milyon 296 bin adet... - Gündem72 ilde zehir tacirlerine büyük darbe!Bir elektrik direği, üç farklı yangın! Mezarlık ve tarlalar küle döndü - GündemElektrik direği faciası! Köy mezarlığı ve tarlalar yandıAnkara'da sel suları evin duvarını patlattı! Korku dolu anlar kamerada - GündemSel suları evin duvarını böyle patlattıSeyir halindeki tırda korkutan yangın! Yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı - GündemSeyir halindeki tırda korkutan yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...