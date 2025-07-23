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Esadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Miras Kavgası, Cinayet, Pompalı Tüfek, Yalova, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, jandarmanın operasyonuyla saklandığı ormanlık alanda yakalandı. Cinayeti işlediğini itiraf eden şüpheli nedenini açıkladı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esadiye köyünde dün sabah erken saatlerde Muhammet Zeytin (49), aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi Hızır Zeytin'in (45) evinin önüne geldi. 

Esadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandı - 1. Resim

KARDEŞİNİ POMPALIYLA VURDU

Ağabey, burada evinden işe gitmek için çıkan kardeşine bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı ise bölgeden yaya olarak kaçtı.
Cinayet mahalline gelen Yalova Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından Hızır Zeytin'in cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Esadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandı - 2. Resim

16 SAAT SONRA YAKALANDI

Yaşanan olay sonrasında ormanlık alana kaçan cinayet zanlısının peşine düşen jandarma ekipleri şüphelinin yerini termal kameralı dronla tespit etti. Tespit edilen noktaya JASAT istihbarat, 4 asayiş timi, 2 aşayiş komando timi ile operasyon gerçekleştirildi. Çevresi sarılan zanlı 16 saatlik arama sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde miras nedeniyle kardeşinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle de cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esadiye köyünde miras cinayeti! Kardeşini öldüren ağabey yakalandı - 3. Resim

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Öte yandan, ağabeyi tarafından öldürülen Hızır Zeytin Esadiye köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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