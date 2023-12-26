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Esenler’de silahlı saldırı dehşeti!
Esenler’de sokakta yürüyen şahıs henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başına kurşun isabet eden adam kanlar içinde yere yığıldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1107. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Zeki G.’ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Başına isabet eden kurşunla yaralanan Zeki G. yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Zeki G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Nur Başol - Gündem