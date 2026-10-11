İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Üç tanığın benzer iddialarda bulunduğu dosyada, bazı şirket yetkilileri belediyedeki bazı ihalelerin belirli firmalara verilerek hak ediş ödemelerinin yüzde 20’sinin rüşvet olarak istendiğini iddia etti. Soruşturmada tanıklar Halil Yılmaz ve Orhan Yıldırım, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’a makam odasında milyonlarca lira ve yüz binlerce dolar rüşvet verdiklerini söyledi.

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Halil Yılmaz, hak edişlerini alabilmek için Ulutaş’ın makam odasında toplam 9 milyon TL teslim ettiğini belirtti. Orhan Yıldırım ise 300-400 bin dolar verdiğini, son olarak eylül sonunda 100 bin doları bizzat teslim ettiğini ifade etti.

Esenyurt soruşturmasında itiraflar: Odasında 9 milyon TL rüşvet verdim

Soruşturma dosyasına sunulan bir ses kaydında ise başka bir para teslimine ilişkin iddialar yer aldı.Topraköz isimli firmanın sahibi Erhan Toprak’ın ses kaydında, hak ediş ödemelerini alabilmek maksadıyla ASM İnşaat yetkilisi Salih Yılmaz’ın yeğenine 3 milyon TL’yi Esenyurt’taki Seyrantepe Pastanesinde teslim ettiğini anlattığı kaydedildi. Ayrıca market alışveriş kartlarının nakde çevrildiği ve dizüstü bilgisayarların rüşvet olarak verildiği belirlendi.

Yusuf Ulutaş

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden birini de Namık Çebi İnşaat isimli şirketin banka hesaplarına yönelik incelemeler oluşturdu. Dosyada, 10 milyon TL’lik hak ediş ödemesinin ardından 2 milyon 100 bin TL, 5 milyon TL’lik hak ediş ödemesinin ardından ise 1 milyon 125 bin TL tutarında nakit çekimlerine örnek olarak yer verildi.

MASAK raporuna göre Yusuf Ulutaş’ın banka işlem hacmi 2025’te 231 milyon TL’ye yükseldi. En yüksek transferin 212 milyon TL ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek ile yapıldığı, paraların nakit yatırılıp çekildiği tespit edildi. Yusuf Ulutaş ise paraların 24 yıllık avukatlık birikimi ve eşinin ailesine ait olduğunu savundu. Ancak 7 Ekim 2026’daki ev aramasında 450 bin 854 ABD doları, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe ve 17 yüzük, 26 inci tanesi, 9 bileklik, 4 saat, 1 tam altın, 6 ata lirayla birlikte 2 adet Rolex marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheliden 9’u tutuklanırken 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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