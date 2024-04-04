Esenyurt'da 'Van' gerginliği! Otomobil sürücüsünü linç etmeye kalktılar
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden eylemciler, kendilerine tepki gösteren bir otomobil sürücünü linç etmeye çalıştı. Etrafını sardıkları arabaya tekme ve yumruklarla saldıran eylemcilerin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliğinin olmadığı belirtilerek mazbatanın ikinci sıradaki AK Parti adayına verilmesi kararının ardından olaylar çıkmıştı. Son alınan kararda mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener de bugün yaptığı açıklamada seçime yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini söyledi.
ESENYURT KARIŞTI
Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden bir grup eylemci, sokakları savaş alanına çevirdi. Çöp konteynırlarını ateşe veren, yollara barikat kurmaya çalışan eylemcilere polis müdahale etti.
LİNÇ ETMEYE KALKTILAR
Pınar Mahallesi Ahmet Arif Cadde'sinde arabasıyla seyreden bir vatandaş eylemcilerin taşkınlıklarına tepki gösterdi. Bunun üzerine saldırıya geçen eylemciler vatandaşa linç girişiminde bulundu. Vatandaşın etrafını saran eylemciler arabaya tekme ve yumruklarla saldırdı.
Eylemcilerin linç girişiminden güçlükle kaçan vatandaşın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı