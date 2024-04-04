Esenyurt'da 'Van' gerginliği! Otomobil sürücüsünü linç etmeye kalktılar

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Nisan 2024 11:27 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme:

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İstanbul Esenyurt'ta dün Van'da Abdullah Zeydan'ın mazbatasının verilmemesini protesto eden eylemciler, kendilerine tepki gösteren bir otomobil sürücünü linç etmeye çalıştı. Etrafını sardıkları arabaya tekme ve yumruklarla saldıran eylemcilerin o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.