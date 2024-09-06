Eşi ölmeden selasını okutmuştu! Savunmasıyla şoke etti: Ne sevgim var ne kinim

Bursa'da ayrıldığı dini nikahlı eşine ölüm tehditlerinde bulunan ardından camide kadının selasını okutan Zafer Kufacı ilk mahkemesinde savunmasını verdi. Çocuğunu öne süren Kufacı, "Ne sevgim ne kinim var. Ben kendisine zarar verecek olsam aynı çay ocağında her gün karşılıklı çay içmeyiz" sözleriyle kendisini savunup beraatini talep etti. Mahkeme adamın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Şoke eden olay Bursa'da meydana geldi. Tuğçe Emir, Zafer Kufacı ile 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinin madde kullandığını öne süren genç kadın çocuğunu da alarak Kufacı'yı terk etti.

Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığı iddiasıyla Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti.

ÖNCE ÖLÜM MESAJI SONRA SELA

Sürekli eski eşi Zafer Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığını iddia eden Tuğçe Emir son olarak daha büyük bir şok yaşadı. Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duyan genç kadın cami görevlilerine ulaştı.

Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Kufacı tutuklandı.

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ÇOCUĞUNU BAHANE ETTİ

Görülen ilk mahkemede hakim karşısına çıkan Zafer Kufacı savunmasında, "Suçsuzum, ben bu şekilde hiçbir şey söylemedim. Müştekinin tamamen kendi uydurmasıdır. Samimi olmak gerekirse birbirimize küfür etmişizdir. Asıl meselemiz çocuğumuzdur. Ben çocuğumuzu görmek istiyorum fakat bana göstermiyor.

KENDİSİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU!

Kendisine karşı ne bir sevgim ne bir kinim vardır. Ben kendisine zarar verecek olsam aynı çay ocağında her gün karşılıklı çay içmeyiz. Birbirimize hakaret etmişliğimiz vardır. Bu da karşılıklı olmuştur. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Öncelikle beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi.

Tuğçe Emir'in de hazır bulunduğu mahkemede, Zafer Kufacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.