Eşi tarafından korkunç şekilde öldürülmüştü: Yüsra'nın Bergen paylaşımı yürek sızlattı

Elazığ'da çocuklarının gözü önünde bıçak darbeleriyle öldürülen Yüsra Binnaz Çimtay'ın paylaşımı yürekleri sızlattı. Çimtay'ın ardında yaşadığı zorluğu ''Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak" ve "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" ifadeleriyle anlattığı paylaşımları kaldı.

Elazığ'da geçtiğimiz cumartesi günü 27 yaşındaki Yüsra Binnaz Çimtay boşandığı eşi tarafından 13 yerinden bıçaklandı.

Bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖBREĞİ, DALAĞI VE BAĞIRSAĞI ALINDI

Tedavi gördüğü hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Çimtay, dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"BİZE NE OLDU?"

Çimtay, sosyal medya hesabından belirli tarihlerde paylaştığı gönderilerden, ''Yaşama sevincimi kaybettim”, ''Allah'ım sabır ver bana”, ''Kötü yaşamak korkusuyla hiç yaşamamak'', Bize ne oldu bütün insanlar hepimize soruyorum, bize ne oldu” ve "Bergen benim hayatımı görse bence o benim filmime gelir" ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar kaldı.