Eski Bakan Denizolgun’un ölüm soruşturması tamamlandı! 6 kişi hakkında iddianame

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Denizolgun’un özel doktoru, 3 Adli Tıp Kurumu görevlisi ve 2 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Soruşturma sürecinde Denizolgun’un mezarı açılmış, otopsi kayıtlarının yeniden incelenmesi sonucunda ölüm “şüpheli” olarak değerlendirilmişti.

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü ile alakalı yürütülen soruşturma çerçevesinde, özel doktoru ile Adli Tıp Kurumu (ATK) görevlilerinin de aralarında olduğu 6 şüpheli ile alakalı farklı suçlardan 3 ayrı kamu davası açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümü ile alakalı iddialar sonrasında başlatılan soruşturma sürüyor.

Toplanan yeni deliller kapsamında, Denizolgun'un tutuklanan özel doktoru N.D. hakkında "yalan tanıklık", Adli Tıp Kurumu görevlileri İ.Ç, Ç.K. ve S.Ç. hakkında "belgede sahtecilik", şüpheliler A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçlarından ayrı ayrı kamu davası açıldığı öğrenildi.

Şüpheli ölüm iddiasına ilişkin de soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.

DENİZOLGUN’UN MEZARI AÇILMIŞTI

Soruşturma, Denizolgun’un 2016 yılındaki ölümü ve o dönemde gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğu yönündeki iddia ve şikayetler üzerine genişletilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 19 Ağustos’ta Karacaahmet Mezarlığı’nda feth-i kabir işlemi gerçekleştirilmiş, Denizolgun’un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

OTOPSİ KAYITLARINDA “ŞÜPHELİ ÖLÜM” TESPİTİ

Soruşturmanın dönüm noktalarından biri, 2016 yılındaki otopsiye ilişkin görüntülerin yeniden incelenmesi oldu.

Başsavcılık, Adli Tıp uzmanı tarafından otopsi video kayıtları üzerinden hazırlanan bilirkişi raporunda ölümün şüpheli olarak değerlendirildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “adam öldürme” suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.

2016’DA “DOĞAL ÖLÜM” RAPORU VERİLMİŞTİ

Denizolgun’un ölümünün ardından 17 Ekim 2016 tarihli Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporunda ölüm nedeni “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” olarak kayıtlara geçmişti.

Ancak yeniden başlatılan soruşturmada bu raporda imzası bulunan görevliler ile otopsi kayıtlarına ilişkin işlemler de incelemeye alınmıştı. Başsavcılık, otopsi video kaydının bulunmadığı yönünde daha önce cevap verilmesine rağmen kaydın sonradan ortaya çıkması üzerine ilgili ATK görevlileri hakkında da soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

ÖZEL DOKTORU TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Denizolgun’un doktoru Nurettin Demirkol da daha önce “yalan tanıklık” iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Demirkol’un tanık olarak verdiği ifadeler ile 2016 yılında yapılan 155 ihbarının kayıtları arasında çelişkiler bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturma dosyasına giren 155 kayıtlarında ihbarcının kendisini “doktor Nurettin Demirkol” olarak tanıttığı ve Denizolgun’un ani şekilde hayatını kaybettiğini bildirdiği tespit edilmişti. Demirkol ise daha sonraki ifadesinde ilk ihbarı kimin yaptığını hatırlamadığını söylemişti.

DOSYADA YENİ AŞAMA

Başsavcılığın soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenlemesiyle Denizolgun’un ölümüne ilişkin dosyada yeni bir aşamaya geçildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde, soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlanacak. Denizolgun’un kesin ölüm nedeni ve sanıkların olaydaki hukuki sorumlulukları ise yargılama sonucunda belirlenecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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