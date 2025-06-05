Eski Bakan Eroğlu tek tek anlattı: Çevrecilikte nasıl devrim yapıldı?

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu söyledi. 5 Haziran Dünya Çevre Gününü ve Türkiye Çevre Haftası sebebiyle bir yazılı açıklama yapan Eroğlu, küresel ısınma ve iklim değişikliğine temas ederek "Türkiye, Akdeniz Havzasında yer alması sebebiyle küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerden birisidir" dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle bir çok kişi ve kurum küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekiyor.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu da önemli bir açıklamayla dikkat çekti.

AK Parti hükümetlerinin çevrenin korunması yolunda ve iklim değişikliğine karşı bugüne kadar birçok düzenleme yaptığını hatırlatan Eroğlu, bunları şöyle sıraladı:

"5,5 MİLYAR FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU"

"Ormanlar, sera gazlarının absorbe edecek en önemli yutak alanlardır. Dolayısıyla iklim değişikliği ile mücadelede en önemli faktör ormanlardır.

Ülkemizdeki ormanlar takriben 2 milyar ton karbon depolanmaktadır. Bu miktar 7 milyar ton CO2 eşdeğeridir.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatmış olduğu ağaçlandırma seferberliği ile son 22 yılda ormancılık alanında muazzam çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz orman alanlarını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur.

Son 22 yılda muazzam ağaçlandırma çalışmaları yaparak 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 2003 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı, 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara yükselttik.

Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 500 milyon tondan 154 milyon tona düşürdük.

"10.295 SU TESİSİ YAPILDI"

İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden biri de su kaynakları üzerinde olmaktadır. 8,1 milyon dekar alanda 67 sulak alanımızı gözümüz gibi koruduk.

Son 22 yılda 9.695 adet tesisi DSI ve Bakanlıklar döneminde, 600 tesis de İSKİ döneminde olmak üzere 10.295 su ile alakalı tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk.

Hizmete aldığımız tesislerin 716’sı baraj, 624’ü hidroelektrik enerji santralidir. Özellikle hazırladığımız ve uygulamaya koyduğumuz İçmesuyu Eylem Planları ile 81 ilimizin içme ve kullanma suyu mes’elesini kökünden çözdük.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kars, Mardin gibi bütün şehirlerimizin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşıladık. Gıda üretim ve güvenliğinin daha da ehemmiyet kazandığı son yıllarda sulama projelerimizi artırdık. Ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar arazimizin 6,85 milyon hektarını sulamaya açtık.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ DÖRDE KATLADI"

Yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verdik. Ülkemizin halihazırda sahip olduğu 96.271 MW kurulu gücünün %52’sini yenilenebilir enerji kaynakları teşkil etmektedir.

2003 yılında 12.000 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 50.000 MW’a yükselttik. 2004’te HES’lerden yılda 26 milyar kWh elektrik üretilirken şu anda bu değer 110 milyar kWh yükseltilmiştir.

Hidroelektrik; toplam kurulu gücümüzüm %33’ünü, yenilenebilir enerjimizin de %64’ünü oluşturmaktadır. Rüzgâr enerji kurulu gücümüz 8.832 MW’a, güneş enerjisi kurulu gücümüz de 6.667 MW’a yükselmiştir.

"BACALARA FİLTRE"

Termik santrallerin bacalarına filtre takmak suretiyle ve ileri teknoloji sanayi kuruluşlarımızla emisyon değerleri azaltılmıştır.

Ayrıca 2003 yılından itibaren hanelerde kömür kullanımı çok büyük oranda azaltılarak doğalgaz kullanımı artırılmıştır. 6.100 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 28.200 km’ye yükselttik. Böylece emisyon değerlerini azalttık.

Yaptığımız hukuki düzenlemelerle yüksek emisyonlu yaşlı araçların trafikten çekilmesini sağladık.

Ülkemizin her noktasında hava kalitesini ölçüp, 352 noktadan online olarak takip edebiliyoruz. Katı atıkların geri kazanılması için tesis sayısını arttırdık. Başlatmış olduğumuz Sıfır Atık Projesi başarıyla sürdürülmektedir.

Katı atık bertaraf tesisleri ile emisyon değerleri %7 oranında azaltılmıştır. 2017 yılından bu yana 24 milyon ton atığın geri kazanımı sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salımı engellendi.

Belediyelerin atıksu arıtımı konusunda büyük hamleler yaptık. 2002 yılında atıksu arıtma hizmeti alan belediye nüfusunun oranı %35 iken, bugün bu oranı %89’a yükselttik.

TBMM’de çatısı altında İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu kurulmuştur. Araştırma Komisyonumuzun hazırladığı 842 sayfalık rapor, kuraklık, su kaynakları, tarım ve hayvancılık, ormancılık, atık sektör, enerji ve şehirleşme gibi pek çok alanda 96 ayrı tespit yapmıştır. Söz konusu bu tespitlerin çözümü için de 385 farklı teklif getirilmiştir.