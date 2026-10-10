1992-1993 yıllarında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan emekli Vali Yılmaz Ergun hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, yayımladığı taziye mesajında Ergun'un ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

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Eski Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun hayatını kaybetti. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 1992-1993 yılları arasında bu görevde bulunan emekli Vali Yılmaz Ergun'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Fidan, Ergun'un vefatını duyurarak ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti.

Fidan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1992-1993 yılları arasında Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan emekli Vali Sayın Yılmaz Ergun vefat etmiştir. Merhum Genel Müdürümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır dilerim.”

Eski Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun hayatını kaybetti

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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