Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Yaşam

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

2017’de Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim’in 9 yaşındaki oğlu Eyüphan için Eskişehir’de sünnet düğünü düzenlendi. Eyüphan’ın isteği üzerine babasının adını taşıyan TOMA süslenerek sünnet arabası yapıldı.

Kaydet
|

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet olarak görevliyken 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu 9 yaşındaki Eyüphan Sevim için Eskişehir'de sünnet düğünü düzenlendi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

Eyüphan'ın isteği üzerine, daha önce şehit babasının adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) süslenerek sünnet arabası olarak hazırlandı.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

TOMA İLE KONVOY

Şehidin ailesinin Vadişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde, 1 TOMA aracı, 4 motosikletli polis ve 1 trafik polisi aracı ile birlikte çok sayıda araçla büyük bir konvoy düzenlendi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

TOMA'ya bindirilen Eyüphan, konvoy eşliğinde şehirde gezdirildi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“TARİF EDEMEYECEĞİM DUYGULAR”

Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim, oğluna yapılan sünnet düğününün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum Eyüphan 9 aylıkken babamız şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla oğlumu bu yaşa kadar getirdim. Şu an anlatamayacağım, tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk, hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

Oğlum da inşallah vatana millete hayırlı bir birey olur. Sünnet düğününün yapılmasını istedi, biz de kabul ettik. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim, kendi çocukları gibi uğraştılar." diye konuştu.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“BABASININ ADINI TAŞIYAN TOMA’YI İSTEDİ”

Sünnet arabası seçimine oğlu Eyüphan'ın karar verdiğini dile getiren Demet Sevim, "Eyüphan'a ne istediğini sordum, babasının isminin yazdığı TOMA'yı istediğini söyledi. Sağ olsun emniyetimiz de kabul etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde emniyetin ayrı bir yeri var, oğlum da bu yüzden TOMA istedi." dedi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“ÇOK MUTLUYUM”

Sünnet aracının TOMA olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eyüphan Sevim ise "Şu an çok mutluyum, TOMA'yı sünnet arabam yapmayı kabul ettiler. TOMA istiyordum eğer olmasaydı ya polis motosikleti ya da polis arabası isteyecektim. TOMA olursa da babamın adının yazdığı TOMA olsun istedim. Polislere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Başlık ResmiEmniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.