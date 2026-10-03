2017’de Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit olan polis memuru Ali Sevim’in 9 yaşındaki oğlu Eyüphan için Eskişehir’de sünnet düğünü düzenlendi. Eyüphan’ın isteği üzerine babasının adını taşıyan TOMA süslenerek sünnet arabası yapıldı.

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet olarak görevliyken 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Ali Sevim'in oğlu 9 yaşındaki Eyüphan Sevim için Eskişehir'de sünnet düğünü düzenlendi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

Eyüphan'ın isteği üzerine, daha önce şehit babasının adının verildiği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) süslenerek sünnet arabası olarak hazırlandı.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

TOMA İLE KONVOY

Şehidin ailesinin Vadişehir Mahallesi'ndeki evinin önünde, 1 TOMA aracı, 4 motosikletli polis ve 1 trafik polisi aracı ile birlikte çok sayıda araçla büyük bir konvoy düzenlendi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

TOMA'ya bindirilen Eyüphan, konvoy eşliğinde şehirde gezdirildi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“TARİF EDEMEYECEĞİM DUYGULAR”

Şehit polis memuru Ali Sevim'in eşi Demet Sevim, oğluna yapılan sünnet düğününün kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum Eyüphan 9 aylıkken babamız şehit oldu. Elimden geldiği kadarıyla oğlumu bu yaşa kadar getirdim. Şu an anlatamayacağım, tarif edemeyeceğim duygular yaşıyorum. Sevinç, mutluluk, hüzün hepsi bir arada. Biz babamızla ve tüm şehitlerimizle gurur duyuyoruz.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

Oğlum da inşallah vatana millete hayırlı bir birey olur. Sünnet düğününün yapılmasını istedi, biz de kabul ettik. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim, kendi çocukları gibi uğraştılar." diye konuştu.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“BABASININ ADINI TAŞIYAN TOMA’YI İSTEDİ”

Sünnet arabası seçimine oğlu Eyüphan'ın karar verdiğini dile getiren Demet Sevim, "Eyüphan'a ne istediğini sordum, babasının isminin yazdığı TOMA'yı istediğini söyledi. Sağ olsun emniyetimiz de kabul etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizde emniyetin ayrı bir yeri var, oğlum da bu yüzden TOMA istedi." dedi.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

“ÇOK MUTLUYUM”

Sünnet aracının TOMA olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Eyüphan Sevim ise "Şu an çok mutluyum, TOMA'yı sünnet arabam yapmayı kabul ettiler. TOMA istiyordum eğer olmasaydı ya polis motosikleti ya da polis arabası isteyecektim. TOMA olursa da babamın adının yazdığı TOMA olsun istedim. Polislere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Emniyetten şehidin oğluna sürpriz! Babasının adını taşıyan TOMA sünnet arabası oldu

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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