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Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un ölümünde 4 gözaltı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un cinayetine ilişkin dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Sakarya dün korkunç bir cinayetle yankılandı. Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'de bulunan evinden çıkıp aracıyla seyir halindeyken suikasta uğradı. 

Kurşunun isabet ettiği Soğuk'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un ölümünde 4 gözaltı! - 1. Resim

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un ölümünde 4 gözaltı! - 2. Resim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk'un yakınları ise fenalık geçirdi.

Soğuk'un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki morga sevk edildi. Adeta kurşun yağmuruna tutulan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka sevk edildi.

Eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un ölümünde 4 gözaltı! - 3. Resim

4 KİŞİYE GÖZALTI

Eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri hususa ilişkin olarak operasyonlarını başlattı. Ekipler, eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin olarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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