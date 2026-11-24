TBMM ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti. Siyasiler, kariyeri boyunca bürokraside çok sayıda görev üstlenen Çetin'in vefatının ardından başsağlığı mesajları yayımladı.

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TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Hikmet Çetin, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Hikmet Çetin, geçen yıl ekim ayında soğuk algınlığı ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra Ekim 2025 sonunda taburcu edilmişti. Bu yıl bir kez daha hastaneye yatırılan Çetin, vefat etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çetin'in ardından "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajı paylaştı.

Meclis eski Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajında "Çok üzgününüz. Kıymetli Genel Başkanımız Hikmet Çetin’i kaybettik. Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız, Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin; devlet adamlığıyla, siyasi nezaketiyle, bilgi ve birikimiyle hepimize örnek olmuş müstesna bir isimdi. En zor günlerimizde hep yanımızda, omuz başımızdaydı. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim Genel Başkanıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Seni hiç unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Önceki Genel Başkanımız, TBMM Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına, sevenlerine, CHP ailemize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis eski Başkanı Hikmet Çetin hayatını kaybetti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Türk siyasetinin ve devlet geleneğimizin kıymetli isimlerinden Hikmet Çetin’i kaybettik. Nezaketi, birikimi ve devlet adamlığıyla bizlere örnek olan Hikmet Çetin’i daima saygı ve sevgiyle hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun" paylaşımı yaptı.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

1937 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dünyaya gelen Hikmet Çetin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulunan Çetin, daha sonra siyasete atıldı.

1977 yılında CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek meclise giren Çetin, siyasi kariyeri boyunca önemli görevler üstlendi.

1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Çetin, 18 Şubat 1995'te CHP Genel Başkanlığına seçildi. Bu görevini 9 Eylül 1995'e kadar sürdürdü.

1997-1999 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapan Çetin, uluslararası alanda da görev üstlenerek 2004-2006 yılları arasında NATO'nun Afganistan'daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak görev yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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