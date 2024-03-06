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Eski ortaklar arasında Ankara krizi! Mansur Yavaş'a "Adaylıktan çekil" çağrısı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski ortaklar arasında Ankara krizi! Mansur Yavaş&#039;a &quot;Adaylıktan çekil&quot; çağrısı
Ankara, İyi Parti, Mansur Yavaş, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Cengiz Topel Yıldırım, CHP'li ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Yıldırım, "CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Maskenle oyları bölme!" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara'da işler karıştı. İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, CHP'li ABB Başkanı ve aynı zamanda Ankara adayı Mansur Yavaş'a adaylık çekilmesi için çağrı yaptı.

"MASKENLE OYLARI BÖLME"

X'tenbir paylaşım yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Yavaş’a çağrımdır!!! CHP’li olmayan, CHP maskeli Yavaş: Adaylıktan çekil! Partisinin rozetini taşıyan, aday olduğu partiden utanmayan iki maskesiz aday yarışsın. Maskenle oyları bölme!" 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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