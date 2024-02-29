Eski ortaklar arasında Mamak krizi! CHP itiraz etti, İyi Parti'li ismin adaylığı düştü

Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin itirazı üzerine yerel seçimlerde İyi Parti'den Mamak Belediye Başkan adayı gösterilen Hüseyin Bayındır'ın adaylığının düşürülmesine karar verdi.

Kurul, CHP'nin itirazı üzerine Bayındır'ın Belediye Başkan adaylığını görüştü. Ankara İl Seçim Kurulu, Bayındır'ın CHP ve İyi Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptığını ve süresi içinde CHP'den istifa etmeden, İyi Parti listelerinden aday gösterildiğini belirledi.

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Bu nedenle Bayındır'ın adaylığı, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Bir kimse, bir partiden ön seçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez" hükmü uyarınca düşürüldü.

YENİ İSİM BİLDİRMELERİ GEREKİYOR

Ankara İl Seçim Kurulu, kesin aday listelerini 3 Mart Pazar sabahı saat 8.00'de asacak. İyi Parti, bu tarihe kadar Mamak Belediye Başkan adaylığı için yeni bir isim bildirebilecek.