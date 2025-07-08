Eski sevgiliyi ifşa edene hapis cezası verildi! Sosyal medyada paylaşmak suç sayıldı

Yargıtay, ayrıldıktan sonra eski sevgilisinin rızası dışında fotoğraflarını Instagram’da paylaşan kişiye “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan verilen cezayı hukuka uygun buldu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisiyle çekilen fotoğrafları sevgilisinin rızası dışında sosyal medya hesabından paylaşan kişiye “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

ESKİ SEVGİLİ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Dairenin kararına göre, Niğde’de yaşayan bir kişi, eski sevgilisiyle, birlikte oldukları dönemde çektirdikleri fotoğrafları farklı zamanlarda Instagram hesabından paylaştı, kaldırılmasını isteyen ancak talebi karşılanmayan eski sevgili de şikâyetçi oldu. “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açılan sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık hakkında beraat hükmü verdi. Kararın istinafa taşınması üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işlediğini belirterek, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık, suçun kanuni unsurlarının oluşmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ileri sürerek karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, verilen hapis cezasını onadı. Yargıtay kararında, “Temyiz incelemesi sonucu mahkûmiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanun’un 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.