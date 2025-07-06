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Yargıtay'dan emsal karar! Başkasının telefonunu verene ceza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargıtay&#039;dan emsal karar! Başkasının telefonunu verene ceza
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay, başkasının telefon numarasını ilana ekleyen sanığa verilen 10 ay hapis cezasını onadı.

Verdiği ilana başka birisinin telefon numarasını yazan sanığa “verileri hukuka aykırı olarak kullanma veya ele geçirme” suçundan 10 ay hapis cezası verildi. İzmir’de yaşayan bir kişi, tablet bilgisayar satışı için online ticaret sitesinde açtığı ilana irtibat numarası olarak kendi telefonunu ve bir iş yerinin sabit hat numarasını ekledi.

TELEFONU BİR HAFTA BOYUNCA SUSMADI

İlanı gören vatandaşlar, tablet bilgisayarın ücretini banka hesabına göndermesinin ardından satıcıya ulaşamayınca ilandaki sabit hattı aradı. Yaklaşık bir hafta boyunca tanımadığı kişilerce aranan iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine, satıcı hakkında Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında davacıya ait numarayı, daha önce çalıştığı iş yerinin numarasıyla karıştırdığı için ilana eklediğini öne süren sanık, beraat talebinde bulundu.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tire 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin kararında, online ticaret sitesindeki hesabını 2012’de açtığı anlaşılan sanığın, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yanlış numara verdiğini fark edememesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı belirtildi. Karara itiraz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay, sanık hakkındaki mahkûmiyet kararını onadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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