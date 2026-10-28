Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 148 milyon TL'lik para trafiği! 18 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma dosyasındaki ifadeler ve dijital incelemeler, internet ilanları ve WhatsApp grupları üzerinden yürütüldüğü belirlenen organizasyonun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 8,5 ayda 148 milyon 475 bin TL'lik para hareketliliği tespit edildi.

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Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan mağdur ifadeleri, şüpheli savunmaları ve dijital materyal incelemelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, para karşılığı cinsel ilişki için yerli ve yabancı çok sayıda kadının şehre getirildiği, otel, apart ve evlerde konaklatıldığı tespit edildi. 23 Ekim tarihinde Eskişehir, İstanbul, Ankara, Kastamonu ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 148 milyon TLlik para trafiği! 18 kişi tutuklandı

KAZANCIN YARISINI TEKLİF ETMİŞLER

Soruşturma çerçevesinde mağdur olarak ifadesi alınan Fas uyruklu N.E.H., 2021 senesinde ülkeye geldiğini ve adını hatırlamadığı Özbekistan uyruklu bir kadın aracılığıyla 'Gürcan Otomotiv' rumuzlu hat kullanan şahısla görüştüğünü söyledi. N.E.H., bu kişinin kendisinin bulduğu müşterilerle para karşılığında cinsel ilişkiye gireceğini, müşterileri kendisinin otomobille götürüp getireceğini ve kazancın yarısını vereceğini söylediğini belirtti. Ayrıca 24 Nisan 2026'da 'SELEN' rumuzlu ilanla, 7 Mayıs 2026'da ise 'Selin' rumuzlu ilanla internet üstünden müşteri arayan yabancı uyruklu kadınların Hangover Otel'de müşteriye giderken yakalandıkları belirtildi.

Dosyadaki şüphelilerden M.T. ise ifadesinde, WhatsApp yazışmalarındaki konumların 'Alberto' adlı kişinin kadınları müşteriye götürmesi amacıyla gönderdiği adresler olduğunu iddia etti. M.T., hiçbir kadına müşteri bulmadığını, müşterilerin Alberto adlı WhatsApp grubundan geldiğini ve konumlara taşıma işi yaptığını öne sürdü.

Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 148 milyon TLlik para trafiği! 18 kişi tutuklandı

MÜŞTERİLERLE WHATSAPP ÜZERİNDEN GÖRÜŞMÜŞLER

Soruşturma dosyasındaki dijital incelemelerde, internet sitelerinde 'SELEN' ve 'Selin' gibi rumuzlarla verilen ilanlar üstünden organizasyon yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin müşterilerle WhatsApp grupları üstünden iletişim kurduğu, görüşme sürelerine göre (1 saat, 2 saat, 3 saat ve gecelik) fiyat listeleri hazırlandığı ve ulaşım için taksi/transfer ücreti istediği tespit edildi.

Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri de mali incelemeler oldu. Şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında 2 Ocak 2026 ile 14 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 148 milyon 475 bin 595 TL 20 kuruşluk para hareketliliği olduğu belirlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, sim kart, dekont ve ajanda notuna el konulurken, olayla alakalı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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