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Eskişehir'de deprem oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eskişehir&#039;de deprem oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Eskişehir'den geldi. Seyitgazi merkezli sarsıntı çevre ilerde de hissedildi. AFAD ilk verileri paylaştı, işte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa Eskişehir sallandı, AFAD gece yarısı meydana gelen depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı...

ESKİŞEHİR'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Eskişehir'de meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Seyitgazi olarak duyurdu. Saat 00.06'da meydana gelen sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Paniğe kapılan bölge halkı kendini sokağa attı. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

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Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı
Oynat

Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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