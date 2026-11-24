Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde hava aracı düştü. Düşen hava aracının Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri helikopter olduğu açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, eğitim amacıyla havalanan AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını, enkazına ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaydet a- | +A

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen hava aracına ilişkin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Eskişehirde hava aracı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de yaşanan helikopter kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin eğitim uçuşu kapsamında Eskişehir'den havalandığı sırada kaza kırıma uğradığı belirtildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Helikopterin enkazına ulaşıldığı bildirilen açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. Kazanın nedenine ve helikopterde bulunan personelin durumuna ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala