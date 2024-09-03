Esra Erol'da aile kaosu! Ablası babasını fake hesapla kandırmış... 12 yaşındaki Sudenaz bakın nerede bulundu?

ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol’da dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. Günlerdir aranan 12 yaşındaki Sudenaz 10 gün sonra bulundu. Sudenaz'ın bulunmasının ardından Esra Erol, işin arka yüzünü de çıkarttı. Sudenaz'ın ablası Sedef'in babasını kandırarak para aldığı ortaya çıktı.

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2 Eylül tarihinde yeni sezona merhaba diyen Esra Erol, birbirinden farklı konulara çözüm bulmaya devam ediyor. Esra Erol’da programının ilk yayınında gündeme gelen 12 yaşındaki Sude Naz Kalabas'ın kayıplara karışması izleyiciyi ekran başına kilitledi.

10 GÜNDÜR ARANAN SUDENAZ BULUNDU

Anne Hülya Ülgür ve baba Mehmet Kalabas 24 Ağustos tarihinden beri kayıp olan kızlarının bulunması için Esra Erol’dan yardım istedi.

12 yaşındaki Sude Naz Kalabas'ın kaybolmasındaki sır perdesi Esra Erol’da aralandı. Gelen ihbarlar ve edinilen bilgilerle Esra Erol ve ekibi hemen harekete geçti.

Esra Erol’da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı kayıp kızın bulunması için düğmeye bastı. 12 yaşındaki Sude Naz’ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan İlhan Kütükçü ve Aslan Taş Emniyete verilen ifadelerinin ardından Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 yaşındaki Sude Naz ise çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi.

SEVGİLİYDİK SÖZLERİ AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

12 yaşındaki Sude Naz’ı alıkoyduğu iddia edilen İlhan Kütükçü ise canlı yayına bağlandı. 12 yaşındaki Sude Naz ile sevgiliydik sözleri ise akıllara durgunluk verdi.

ABLASI BABASINI KANDIRMIŞ

Esra Erol'da aranan 12 yaşındaki Sudenaz bulundu ancak kaybın altından aile kaosu çıktı. Esra Erol yayına davet ettiği Sudenaz'ın ablası ile anne-babasını yüzleştirdi.

Ailenin Sedef'e tepkileri yükselince sebebini araştıran Erol, duyduklarına inanamadı. Abla Sedef, babasını başka bir kadın gibi davranarak kandırdığını itiraf etti.

Başka bir kadın gibi sosyal medyada babasıyla konuşan kız, babasından yüklü miktarda para aldığını da söyledi. Baba, eşini aldattığı sırada kızının açtığı fake hesaba arabasını satıp para gönderdiğini dile getirdi.

Annesi ise babasına kızmak yerine kızına ateş püskürünce Erol, "Bazı insanlar anne baba olmamalı" dedi.