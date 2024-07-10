Etiler'de banka binasında yangın! Alevler dördüncü kata ulaştı

İstanbul Etiler'de bir banka binasının giriş katındaki ATM'de başlayan yangın, iddiaya göre yalıtım malzemesine sıçrayınca en üst kata ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Özel bir bankanın İstanbul Etiler şubesinin giriş katında bulunan ATM'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre yalıtım malzemelerine sıçrayan yangın en üst kata kadar ulaştı. 4 katlı binanın son katından alevler yükselirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü sağlandı.

Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.